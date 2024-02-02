شركة النقل الفرنسية "سي ام آ- سي جي ام" توقف من جديد عبور سفنها في البحر الأحمر

قررت شركة النقل البحري الفرنسية "سي ام آ- سي جي ام" CMA-CGM الجمعة وقف عبور سفنها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر حسبما علمت وكالة فرانس برس من مصدر مطلع، بعدما استهدفت هجمات شنها المتمردون الحوثيون سفناً عديدة هناك.



وأشار المصدر إلى أنّ "القرار اتخذ صباح اليوم (الجمعة)" وسيستمر "حتى إشعار آخر، لعدم المخاطرة"، موضحا أن متابعة الوضع تتم "من ساعة إلى أخرى".



وفي سياق الحرب في غزة، كثف المتمردون الحوثيون المقربون من إيران والذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن، هجماتهم منذ تشرين الثاني ضد السفن التي يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل.



وعلى غرار مالكي سفن آخرين، أوقفت شركة "سي ام آ- سي جي ام" العبور في البحر الأحمر في 16 كانون الأول، واستأنفته في 27 كانون الأول.

