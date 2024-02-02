عقوبات أميركية جديدة على شركات وأفراد إيرانيين

أعلنت واشنطن الجمعة عن عقوبات جديدة تستهدف شركات وأفراد إيرانيين ضالعين في تصنيع مسيّرات شاهد القتالية وكذلك في محاولة هجوم إلكتروني استهدف بنى تحتية أميركية حيوية.



وتستهدف العقوبات ستة أشخاص وخمس شركات، مقرها الرئيسي في إيران وهونغ كونغ.



وبعض الأفراد والشركات متهمون بتنفيذ سلسلة من الهجمات الإلكترونية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والقسم الآخر متهم بتزويد إيران بمكونات ضرورية لبناء طائراتها المسيّرة، وفق بيانين منفصلين صادرين عن وزارة الخزانة.



والأشخاص والشركات متهمون بأن لهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو بالانتماء إليه.

