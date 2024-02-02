بلينكن سيدفع باتّجاه صفقة للإفراج عن الرهائن خلال جولة شرق أوسطية جديدة

سيدفع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن قدما بمقترح للإفراج عن رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل تعليق للهجوم الإسرائيلي على القطاع، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية الجمعة.



وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيزور في جولته الشرق أوسطية الخامسة قطر ومصر اللتين تقودان وساطة بشأن المقترح، وكذلك إسرائيل والضفة الغربية والسعودية.