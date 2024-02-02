جيك سوليفان لـ"الحرة": إيران عامل خبيث خلف الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط وسنتعامل معه بطريقة مباشرة

أكد مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أن السلام في الشرق الأوسط لن يأت إلا عبر قيام دولة فلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.





وقال في حديث خاص لـ "الحرة" إن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لا يقلل من أهمية المأساة الإنسانية في غزة وأنه لا يوجد أي سبب مشروع لعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. وشدد على أنه لا يمكن لحماس أن تكون جزءا من الحل بعد اليوم.



واعتبر سوليفان أن إيران عامل خبيث خلف الأحداث التي يشهدها الشرق الأوسط ويجب علينا التعامل معه، وسنتعامل معه بطريقة مباشرة. وأضاف أن الولايات المتحدة تعمل مع قطر ومصر لإنهاء الحرب في غزة وإتمام صفقة جديدة لإطلاق الرهائن. وأشار إلى أن ثمة فرصا للسلام وتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل وستبذل الولايات المتحدة قصارى جهدها لبلوغ هذه الأهداف.