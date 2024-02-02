مقتل خمسة مقاتلين موالين للنظام السوري في هجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

قُتل خمسة عناصر في قوات موالية للنظام السوري الجمعة في هجوم شنه تنظيم الدولة الاسلامية على موقع يتمركز فيه أيضا مقاتلون موالون لايران في وسط سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان.



وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نفذ تنظيم الدولة الإسلامية هجوما مسلحا على موقع عسكري تتمركز ضمنه قوات النظام ومسلحون موالون لإيران قرب المحطة الثالثة في بادية تدمر بريف حمص الشرقي".



واضاف "دارت اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين العناصر، قبل أن ينسحب عناصر التنظيم إلى عمق البادية السورية، مما أدى الى وقوع خمسة قتلى من الدفاع الوطني".

