الحوثيون يعلنون إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل

أعلن المتمرّدون اليمنيون الجمعة، إطلاق صواريخ بالستية باتجاه إسرائيل، دعماً لقطاع غزة الذي يشهد حرباً بين اسرائيل وحركة حماس منذ السابع من تشرين الأول الماضي.



وتلا المتحدث العسكري باسم المتمرّدين الحوثيين العميد يحيى سريع بياناً قال فيه "انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطيني (...) نفذت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية (...) عملية عسكرية ضدَّ أهداف محددة للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ أمِّ الرشراشِ جنوبيِّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بعددٍ من الصواريخِ البالستية".



وأكد سريع أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ لن تترددَ في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكريةِ ضدَّ العدوِّ الصهيونيِّ في البرِّ والبحرِ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عن الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة".



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق أن منظومة دفاعه الجوي "نجحت في اعتراض صاروخ أرض-أرض اقترب من الأراضي الإسرائيلية في منطقة البحر الأحمر".