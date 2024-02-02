مقتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجح أن تكون أميركية" على سوريا

قُتل ستة مقاتلين موالين لإيران في "ضربات يرجّح أن تكون أميركية" على شرق سوريا الجمعة ، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وجاء في بيان للمرصد "قُتل 6 من الميليشيات الإيرانية بينهم 3 على الأقل من جنسيات غير سورية، كما أصيب 4 آخرون" نتيحة غارات على منطقة الحيدرية ببادية الميادين في شرق سوريا". وقال مدير مدير المرصد رامي عبد الرحمن إنها "ضربات يرجّح أن تكون أميركية".