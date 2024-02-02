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ضربات أميركية انتقامية في سوريا ردا على هجوم الأردن
أخبار دولية
2024-02-02 | 16:04
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ضربات أميركية انتقامية في سوريا ردا على هجوم الأردن
شن الجيش الأميركي ضربات جوية على أهداف في سوريا في بداية رد انتقامي على مقتل ثلاثة من جنوده في هجوم على قاعدة في الأردن، وفق ما افادت تقارير إعلامية أميركية الجمعة.
ولم يدل البنتاغون على الفور بأي تعليق على التقارير التي أوردتها شبكتا "فوكس نيوز" و"إيه بي سي نيوز" الإخباريتان. ونقلت فوكس نيوز عن مسؤول في وزارة الدفاع لم تسمّه قوله إن الضربات شنّت انطلاقا من منصّات عدة.
أخبار دولية
أميركية
انتقامية
سوريا
الأردن
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