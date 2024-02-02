ضربات أميركية تستهدف الحرس الثوري الإيراني وفصائل موالية لإيران في العراق وسوريا

شنّت القوات الأميركية الجمعة غارات جوية على الحرس الثوري الإيراني وفصائل موالية لطهران، وقد ضربت أكثر من 85 هدفا في العراق وسوريا، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.



وأعلنت القيادة المركزية الأميركية على شبكة للتواصل الاجتماعي أن "الغارات الجوية شنّت بواسطة أكثر من 125 من الذخائر الدقيقة"، موضحة أن الأهداف شملت مراكز قيادة وتحكّم واستخبارات وكذلك مرافق لتخزين الصواريخ والمسيّرات تابعة لفصائل مسلّحة وقوات إيرانية "سهّلت هجمات على قوات أميركية وقوات التحالف".