بايدن يقول إن الضربات الأميركية الانتقامية "ستتواصل"

اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ان الضربات الأميركية التي شنّت الجمعة على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا ردا على هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن مؤخرا "ستتواصل".



وجاء في بيان للرئيس الأميركي "ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا"، وأضاف "لا تسعى الولايات المتحدة إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم. لكن ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا آذيتم أميركيا فسنرد".