زلزال ضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية

ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت شدته 5.1 درجة ضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية اليوم السبت.



وأضاف المركز أن الزلزال، الذي جرى تعديل قوته بالخفض من 5.5 درجة، وقع على عمق ستة كيلومترات.

