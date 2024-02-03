انفجار عبوة ناسفة أمام وزارة العمل في وسط أثينا... هل من إصابات؟

أكدت الشرطة اليونانية أن عبوة ناسفة انفجرت أمام وزارة العمل في وسط أثينا في ساعة مبكرة من اليوم السبت من دون وقوع إصابات.



وأوضحت الشرطة أن صحيفة يونانية تلقت اتصالا هاتفيا يحذر من زرع قنبلة عند الوزارة وأبلغت الشرطة التي بدورها طوقت المنطقة قبل وقوع الانفجار الذي ألحق أضرارا بالمبنى وحطم النوافذ.



وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث.