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إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به

أخبار دولية
2024-02-03 | 03:45
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إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به
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إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به

أوقف رجل يشتبه في أنه هاجم بسكين عدّة أشخاص صباح السبت في محطة للقطارات في باريس، وفق ما أفادت الشرطة الفرنسية وكالة فرانس برس، من دون تحديد دوافع المهاجم التي ما زالت غامضة حتّى الساعة.
     
وبحسب حصيلة أولية صادرة عن الشرطة، تسبّب الهجوم الذي وقع حوالى الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش في محطة ليون في جنوب شرق باريس بإصابة شخص إصابة خطرة وشخصين آخرين إصابة طفيفة.
     
وكشف مصدر في الشرطة أن "المشتبه به لم يطلق أيّ هتاف خلال قيامه بفعلته"، مشيرا إلى "أنه قدّم للشرطيين رخصة قيادة إيطالية".
     
وجاء في تغريدة على شبكة "اكس" للشركة الوطنية لسكك الحديد في فرنسا (اس ان سي اف): "عناصر الأمن والإسعاف متواجدون حاليا في الردهة 1 و3، ما يحول دون إمكانية النفاذ إليهما راهنا".
     
وكشفت الشركة أن "الحركة تباطأت بين محطة ليون في باريس ومونتارجي وبين محطة ليون في باريس ومونترو"، مشيرة إلى "فعل كيدي".
 

أخبار دولية

هجوم بسكين

باريس

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