العراق: التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة يهدد الأمن والاستقرار في البلاد

اعتبر المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن "الإدارة الأميركية ارتكبت عدوانا جديدا على سيادة العراق، إذ تعرضت مواقع تواجد القوات الأمنية العراقية، في منطقتي عكاشات والقائم، فضلاً عن الأماكن المدنية المجاورة، الى قصف من عدة طائرات أميركية".



واشار في بيان إلى أن هذا العدوان أدى الى مقتل 16 شخصا، بينهم مدنيون، إضافة الى 25 جريحا، كما اوقع خسائر وأضراراً بالمباني السكنية وممتلكات المواطنين.



ورأى العوادي أن " الجانب الأميركي عمد بعد ذلك الى التدليس وتزييف الحقائق، عبر الإعلان عن تنسيق مُسبق لارتكاب هذا العدوان، وهو ادعاء كاذب يستهدف تضليل الرأي العام الدولي، والتنصل عن المسؤولية القانونية لهذه الجريمة المرفوضة وفقاً لجميع السنن والشرائع الدولية".



وأكد أن "هذه الضربة العدوانية، ستضع الأمن في العراق والمنطقة على حافة الهاوية، كما أنها تتعارض وجهود ترسيخ الاستقرار المطلوب".



وجدد العراق رفضه أن تكون أراضيه ساحة لتصفية الحسابات، مشددا عل أنه على جميع الأطراف أن تدرك ذلك، وشار إلى أن "أرض بلدنا وسيادته ليس المكان المناسب لإرسال الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين".



وأكدت الحكومة العراقية "أن وجود التحالف الدولي الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له، صار سبباً لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية".



كما أكدت أنها ستبذل "كل الجهد الذي تقتضيه المسؤولية الأخلاقية والوطنية والدستورية، لحماية أرضنا ومدننا وأرواح أبنائنا في القوات المسلحة بكل صنوفها".

