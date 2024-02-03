كييف تعلن إسقاط 9 من 14 مسيرة أطلقتها روسيا ليلا

أعلن سلاح الجو الاوكراني أنه اسقط تسعا من 14 طائرة مسيرة اطلقتها روسيا ليل الجمعة السبت على جنوب أوكرانيا ووسطها.



وأكد سلاح الجو أن "اوكرانيا دمرت تسع مسيرات للعدو في مناطق دنيبرو وأوديسا وميكولاييف وجيتومير".



واستهدفت غالبية المسيرات الايرانية الصنع من طراز شاهد "بنى تحتية للطاقة" في منطقة دنيبرو الوسطى، مما ادى الى حرمان آلاف الاشخاص التيار الكهربائي.



وطاول انقطاع التيار خصوصا مدينة كريفي ريغ، مسقط رأس الرئيس الاوكراني فولوديمير زيلينسكي.



واوضح حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك أن 15 الفا من سكان كريفي ريغ حرموا التيار الكهربائي بعد الهجوم.



واشار إلى أن الضربات تسببت باندلاع حرائق في المدينة و"تفتقر بعض العائلات الى امدادات المياه"، نافيا "سقوط قتلى أو جرحى". لكنه اشار الى إصابة منزلين باضرار.



من جهته، أكد رئيس الادارة العسكرية في المدينة اولكسندر فيلكول إن شركات الطاقة "ستضع جداول بانقطاعات طارئة" في المدينة.



وسيتوقف الترامواي السريع في كريفي ريغ عن العمل مع استخدام بعض المستشفيات مولدات كهرباء.



واعلنت وزارة الطاقة الاوكرانية أنها تعمل على إصلاح البنى التحتية الحيوية.

