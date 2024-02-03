ارتفاع حصيلة القتلى في قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27238 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من تشرين الأول.



وتشمل الحصيلة الجديدة مقتل 107 أشخاص في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أصيب نحو 66452 شخصا منذ اندلاع الحرب.