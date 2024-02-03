حماس: الضربات الأميركية على العراق وسوريا "صب للزيت على النار"

دانت حركة حماس الفلسطينية الضربات الأميركية في كلّ من العراق وسوريا، مؤكدة أن واشنطن تقوم بـ"صب الزيت على النار" في الشرق الأوسط.



ورأت حماس في بيان أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تتحمل المسؤولية عن تبعات هذا العدوان الغاشم على كل من العراق وسوريا، والذي يصب الزيت على النار".



وأكدت أن المنطقة "لن تشهد استقراراً أو سلاماً إلا بوقف العدوان الصهيوني وجرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد شعبنا في قطاع غزة".