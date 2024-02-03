موسكو تتهم الولايات المتحدة بـ"زرع الفوضى والدمار" في الشرق الأوسط

اتهمت روسيا السبت، الولايات المتحدة بـ"زرع الفوضى والدمار" في الشرق الأوسط بعد ضربات أميركية طاولت فصائل مسلحة موالية لإيران في كل من العراق وسوريا.



وقالت وزارة الخارجية الروسية إن "واشنطن الواثقة بعدم إمكان محاسبتها تواصل زرع الفوضى والدمار في الشرق الأوسط"، مؤكدة "إدانتها الشديدة" للضربات الأميركية.