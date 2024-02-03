في تركيا... القبض على 34 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا على منصة إكس، أن السلطات قبضت اليوم على 34 شخصا يشتبه بأن لهم صلات بتنظيم الدولة الإسلامية في عملية واسعة النطاق ضد التنظيم المتشدد.



وأوضح يرلي قايا أن جميع المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم في "عملية-القفص 35" هم مواطنون أجانب مطلوبون بموجب نشرة حمراء من الإنتربول تطالب باعتقالهم، مشيرا إلى أن الشرطة ضبطت أيضا مسدسات عدة غير مرخصة.



وتكثف السلطات التركية عملياتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية بعد أن قتل مسلحان من التنظيم شخصا في كنيسة بإسطنبول الأسبوع الماضي خلال قداس يوم الأحد.



وقال وزير العدل يلماز تونج أمس الجمعة إن الشرطة ألقت القبض على 25 مشتبها بهم، من بينهم مسلحان، فيما يتعلق بإطلاق النار.