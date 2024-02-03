القيادة المركزية الأميركية تعلن ‬أنها أسقطت طائرات مسيرة للحوثيين فوق البحر الأحمر

أفادت القيادة المركزية الأميركية اليوم، بأن القوات الأميركية اشتبكت وأسقطت طائرات مسيرة عدة فوق البحر الأحمر أمس الجمعة كما دمرت أربع طائرات مسيرة كانت قوات الحوثي تستعد لإطلاقها من اليمن.



وجاء في بيان للقيادة المركزية الأميركية أن "القوات الأميركية حددت الطائرات المسيرة في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".