الشرطة الروسية اعتقلت عشرات الأشخاص احتجوا على حشد الرجال الروس للقتال في أوكرانيا

اعتقلت الشرطة الروسية عشرات الأشخاص في وسط موسكو، خلال مسيرة للاحتجاج على حشد الرجال الروس للقتال في أوكرانيا.



وقالت جماعة (أو.في.دي-إنفو) الحقوقية التي تقدم تقارير عن حرية التجمع في روسيا إن 27 شخصا على الأقل اعتقلوا عندما تجمعت مجموعة من زوجات الجنود الذين جرى حشدهم للقتال في أوكرانيا عند الكرملين لوضع الزهور على النصب التذكاري لقبر الجندي المجهول.



وأوضحت أن معظم المعتقلين من الصحفيين وذكرت في وقت لاحق أن السلطات أطلقت بعض الأشخاص.



وقالت الجماعة الحقوقية إن عددا من الأشخاص ألقي القبض عليهم أيضا في أماكن أخرى بوسط موسكو.



ويطالب عدد متزايد من الروسيات بعودة أزواجهن وأبنائهن وإخوانهن من القتال بعد حشدهم للقتال بمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين في ايلول الماضي.



وقال مكتب المدعي العام في موسكو إن المسيرة نظمت بدون التنسيق مع السلطات، محذرا من مغبة الدعوة لفعاليات جماهيرية غير مصرح بها أو المشاركة فيها.