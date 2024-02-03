الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الحالي حتى إشعار آخر

أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال أنه ألغى مرسوما كان قد حدد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط، وذلك بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري يتم التشكيك في نزاهتهما.



وقال سال في خطاب للأمة: "وقعت مرسوما في الثالث من شباط يلغي مرسوم" 26 تشرين الثاني 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط 2024.



وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي.