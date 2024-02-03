19 قتيلا على الأقل بسبب الحرائق في تشيلي

قضى 19 شخصا على الأقل في منتجع فينيا ديل مار السياحي في تشيلي بسبب حرائق تضرب منطقة فالبارايزو (غرب) ومناطق أخرى في وسط البلاد وجنوبها، وفق ما أعلنت وزيرة الداخلية كارولينا توها.



وقالت الوزيرة: "هناك 19 قتيلا (...) تم سحب جميع الجثث"، محذرة من أن الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأوضحت أنه تم التعرف على هويات 15 من الضحايا، لافتة الى استمرار اندلاع 92 حريقا أتت على 43 الف هكتار.