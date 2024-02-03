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روسيا تدعو الى اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الضربات الأميركية في العراق وسوريا

دعا ممثل روسيا لدى الأمم المتحدة إلى اجتماع "طارئ" لمجلس الأمن الدولي بشأن الضربات الأميركية في سوريا والعراق.



وقال دميتري بوليانسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "طالبنا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تهديد السلام والأمن الناجم عن الضربات الأميركية على سوريا والعراق".