البابا فرنسيس يأسف "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم أجمع"

اعرب البابا فرنسيس السبت عن أسفه "للزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم اجمع"، وكذلك لتصاعد معاداة السامية ومعاداة اليهودية منذ السابع من تشرين الاول وبدء الحرب بين اسرائيل وحماس.



وكتب البابا الارجنتيني في رسالة وجهها الى "اخوانه واخواته اليهود في اسرائيل" ونشرها الفاتيكان: "نحن الكاثوليك، معكم، نشعر بقلق بالغ حيال الزيادة الفظيعة في الهجمات على اليهود في العالم اجمع".