وزارة الثقافة السورية تدين الضربات الأميركية قرب موقع أثري شرق البلاد

ندّدت وزارة الثقافة السورية بضربات أميركية على شرق سوريا، ألحقت وفق وسائل إعلام محلية أضراراً بموقع أثري في محافظة دير الزور.



وأعلنت الولايات المتحدة الجمعة أنها شنّت "بنجاح" ضربات انتقاميّة استهدفت في كلّ من العراق وسوريا قوّات إيرانيّة ومجموعات موالية لطهران، في وقت حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ هذه الضربات "ستستمرّ".



ودانت وزارة الثقافة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك "بأشد العبارات القصف الأميركي الهمجي على قلعة الرحبة الأثرية الواقعة على نهر الفرات في منطقة الميادين"، والتي يعود تاريخ بنائها إلى القرن الميلادي التاسع بحسب الوزارة.



وأشارت الى أن القصف مخالف "لكل الأعراف والمواثيق الدولية الداعية الى حماية واحترام الممتلكات الثقافية في حال النزاع المسلح".



ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن المدير العام للآثار والمتاحف نظير عوض قوله إن "الأضرار تمثلت بحدوث تصدعات وتشققات بجدران القلعة"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد حتى الآن إحصائية دقيقة لحجم الأضرار كافة".