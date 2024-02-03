تركيا تسلم منازل جديدة في منطقة ضربها زلزال مدمر العام الماضي

سلّمت تركيا مفاتيح منازل اكتمل بناؤها حديثا لآلاف ممن دمرت منازلهم بعد الزلزال المدمر الذي وقع العام الماضي، وذلك بعد عام من أسوأ كارثة شهدتها البلاد في تاريخها الحديث.



وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مراسم في هاتاي، الإقليم الأكثر تضررا من الزلازل: "اليوم، نسلم 7275 منزلا في هاتاي. سنسلم تدريجيا 40 ألف منزل في جميع أنحاء المنطقة بمجرد الانتهاء من بنائها".



وأشار أردوغان الى أنه سيتم تسليم نحو 75 ألف منزل خلال الشهرين المقبلين، لافتا الى أن الحكومة تعتزم تسليم 200 ألف منزل في المجمل هذا العام.



وقال وزير التطوير العمراني محمد أوز حسكي للصحفيين أمس الجمعة، إن نحو 680 ألف منزل دمر في منطقة الزلزال، مضيفا أن 390 ألف أسرة مسجلة لاستلام منازل سيتم بناؤها هناك.



وكان أردوغان قد تعهد في أعقاب الزلزال ببناء 319 ألف منزل جديد بحلول فبراير شباط 2024 وإجمالي 680 ألف منزل بعد عام.