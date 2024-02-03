أوكرانيا تقصف مصفاة فولغوغراد الروسية بمسيرتين

أعلن مصدر أوكراني لرويترز إن طائرتين مسيرتين تابعتين لكييف قصفتاأكبر مصفاة لتكرير النفط في جنوب روسيا اليوم السبت، في أحدث هجوم بعيد المدى على منشآت نفط روسية.وذكرت السلطات المحلية في روسيا في وقت سابق أنها أخمدت حريقا اندلع في مصفاة فولجوجراد بعد هجوم بطائرة مسيرة. وقالت شركة لوك أويل التي تملك المصفاة في وقت لاحق إن المنشأة تعمل بصورة طبيعية.وقال المصدر الأوكراني إن العملية التي نفذها جهاز الأمن الأوكراني أصابت منشأة المعالجة الأولية، التي بدونها يمكن أن تفقد المصفاة قدرا كبيرا من طاقتها الإنتاجية.