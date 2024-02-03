اتصال بين وزير الخارجية السعودي ونظيره التركي... وهذا ما تم بحثه

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.وجرى في خلال الاتصال بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.‌‏