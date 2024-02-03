حركة النجباء العراقية: سنرد على الاستهدافات الاميركية ولن ننكسر

أعلنت حركة النجباء العراقية أن استهداف آخر انتهكت فيه القوات الأميركية سيادة العراق وكرامته جهاراً نهاراً ليوقع عشرات الشهداء العراقيين من الحشد الشعبي والمواطنين الأبرياء العزل.وقالت الحركة في بيان: "ليعلم الأميركي وإدارته المشؤومة أن المقاومة الإسلامية سترد بما تراه مناسبا في الزمان والمكان الذي تريد وأن ذلك ليس نهاية المطاف".واضافت: "لدينا من المفاجآت ما يغيض العدا ويسر الصديق، وستخرجون من العراق أذلاء خاسئين غير مأسوف عليكم، ونكرر لكي يسمع من به صمم أننا لن نهادن ولا نتراجع ولن ننكسر وإن عدتم عدنا والعاقبة للمتقين".