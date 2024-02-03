رئيس المخابرات التركية التقى بإسماعيل هنية في الدوحة

ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) اليوم، أن رئيس وكالة المخابرات الوطنية التركية إبراهيم كالين التقى برئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إسماعيل هنية في العاصمة القطرية الدوحة.



وبحث هنية وكالين الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار في غزة وملف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع وتسليم المساعدات الإنسانية.