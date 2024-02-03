بوريل يدعو إلى تجنب التصعيد بعد الضربات الأميركية في سوريا والعراق

دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، جميع الأطراف إلى تجنّب المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، بعد ضربات أميركية استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق.



وقال بوريل في خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجرا".



وشنّت الولايات المتحدة ضربات جوية ضدّ مجموعات موالية لطهران في العراق وسوريا الجمعة، في وقت حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن من أنّ هذه الضربات "ستستمرّ" ردًا على هجوم على القوات الأميركية في الأردن أوقع ثلاثة قتلى.



وقال بوريل إن "الرد الأميركي كان متوقعا بعدما أشار بايدن إلى أن واشنطن سترد على الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين".



وصرّح بعد الاجتماع: "بالتأكيد، كل هجوم يساهم في التصعيد، وأعرب الوزراء عن قلقهم البالغ إزاء هذه العملية".



وأضاف: "لا يسعنا إلا دعوة الجميع إلى إدراك أنه في أي لحظة من هذه السلسلة من الهجمات والهجمات المضادة، قد تسبب شرارة حادثا أكثر خطورة".



وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لإطلاق مهمة في البحر الأحمر في وقت لاحق هذا الشهر للمساعدة في حماية السفن الدولية من هجمات الحوثيين في اليمن.



وقال بوريل إن المهمة ستكون "دفاعية" ولن تنفذ أي هجمات برية ضد المتمردين اليمنيين.