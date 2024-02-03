اجتماع لمجلس الأمن الدولي الإثنين حول الضربات الأميركية في العراق وسوريا

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الإثنين حول الضربات التي شنّتها الولايات المتحدة في سوريا والعراق ردا على مقتل ثلاثة من جنودها بهجوم في الأردن، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية وكالة فرانس برس.



وسيعقد الاجتماع الذي دعت إليه روسيا، العضو الدائم في المجلس، الإثنين الساعة 16,00 (21,00 ت غ)، وفق مصادر دبلوماسية أشارت إلى أنه سيتم في الجلسة البحث في الهجمات التي شنّتها الولايات المتحدة ضد فصائل موالية لإيران تتّهمها واشنطن بمهاجمة قواتها في المنطقة.