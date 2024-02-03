الجيش الإسرائيلي يعلن أنه قصف 50 هدفا لحزب الله في سوريا منذ بدء الحرب في غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري أن بلاده هاجمت أكثر من 50 هدفا لحزب الله اللبناني في سوريا منذ بدء الحرب مع حماس في غزة في تشرين الأول.



وقال هاغاري للصحافيين: "منذ بداية الحرب هاجمنا من الأرض والجو أكثر من 50 هدفا لحزب الله في أنحاء متفرقة من سوريا".