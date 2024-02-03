الجيش الأميركي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن

أعلن الجيش الأميركي أنه نفذ ضربات، دمرت ستة صواريخ مضادة للسفن تابعة للمتمردين الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران.



وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "الصواريخ كانت معدة لإطلاقها ضد سفن في البحر الأحمر. حددت القوات الأميركية الصواريخ (من طراز) كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وارتأت أنها تمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأميركية والسفن التجارية".