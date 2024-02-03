روسيا تقول أن 15 قتلوا في هجوم على مبنى في شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن عمالها انتشلوا 15 جثة من تحت الأنقاض عقب هجوم أوكراني على مبنى في مدينة ليسيتشانسك بمنطقة لوهانسك المحتلة في شرق أوكرانيا اليوم السبت.



وكانت الوزارة قد قالت في وقت سابق إن عمالها أنقذوا 10 أشخاص. ونشرت الوزارة مقطع فيديو لعمال الطوارئ وهم ينقلون شخصين مخضبين بالدماء على محفات في الظلام من تحت أنقاض مبني.



ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق بشكل مستقل من أي تفاصيل عن التقرير الصادر عن المنطقة التي أعلنت روسيا ضمها في عام 2022.



ولم يدل المسؤولون الأوكرانيون بأي بيان عن الواقعة.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن "عشرات المدنيين كانوا في المبنى وقت الهجوم وإن أسلحة غربية استخدمت فيه".