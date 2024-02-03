الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
5
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وأشرقت الشمس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
13
o
جبل لبنان
13
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
14
o
الجنوب
13
o
البقاع
5
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤولان أميركيان: الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران في اليمن
أخبار دولية
2024-02-03 | 16:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤولان أميركيان: الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران في اليمن
أعلن مسؤولان أميركيان لرويترز أن الولايات المتحدة شنت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن اليوم السبت في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم الأسبوع الماضي. ولم يقدم المسؤولان تفاصيل.
آخر الأخبار
أخبار دولية
أميركيان:
الولايات
المتحدة
أهدافا
مرتبطة
بإيران
اليمن
التالي
العراق: التحالف العسكري بقيادة الولايات المتحدة يهدد الأمن والاستقرار في البلاد
إصابة عدد من الأشخاص إثر هجوم بسكين في محطة قطارات في باريس وتوقيف مشتبه به
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:50
إن بي سي عن مسؤول أميركي: السفينة الأميركية أيزنهاور أطلقت أيضا صواريخ على أهداف تابعة للحوثيين
آخر الأخبار
17:50
إن بي سي عن مسؤول أميركي: السفينة الأميركية أيزنهاور أطلقت أيضا صواريخ على أهداف تابعة للحوثيين
0
آخر الأخبار
17:47
وزارة الدفاع البريطانية: طائرات تايفون البريطانية استهدفت محطتي تحكم في مسيرات في الصليف والمنيرة وباني
آخر الأخبار
17:47
وزارة الدفاع البريطانية: طائرات تايفون البريطانية استهدفت محطتي تحكم في مسيرات في الصليف والمنيرة وباني
0
أخبار دولية
17:35
بريطانيا تعلن مشاركتها في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن
أخبار دولية
17:35
بريطانيا تعلن مشاركتها في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن
0
آخر الأخبار
17:24
الحكومة البريطانية: القوات الجوية الملكية شاركت في ثالث موجة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين وهذا ليس تصعيدا
آخر الأخبار
17:24
الحكومة البريطانية: القوات الجوية الملكية شاركت في ثالث موجة من الضربات على أهداف تابعة للحوثيين وهذا ليس تصعيدا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:35
بريطانيا تعلن مشاركتها في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن
أخبار دولية
17:35
بريطانيا تعلن مشاركتها في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن
0
أخبار دولية
17:16
ضربات أميركية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن
أخبار دولية
17:16
ضربات أميركية بريطانية تستهدف عشرات الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن
0
أخبار دولية
15:50
روسيا تقول أن 15 قتلوا في هجوم على مبنى في شرق أوكرانيا
أخبار دولية
15:50
روسيا تقول أن 15 قتلوا في هجوم على مبنى في شرق أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن
أخبار دولية
15:44
الجيش الأميركي يعلن تدمير ستة صواريخ حوثية مضادة للسفن في اليمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:50
إن بي سي عن مسؤول أميركي: السفينة الأميركية أيزنهاور أطلقت أيضا صواريخ على أهداف تابعة للحوثيين
آخر الأخبار
17:50
إن بي سي عن مسؤول أميركي: السفينة الأميركية أيزنهاور أطلقت أيضا صواريخ على أهداف تابعة للحوثيين
0
منوعات
06:32
ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)
منوعات
06:32
ما رآه داخل صالة السينما صدمه... "هذا المشهد بدا جنونيًا بالنسبة لي"! (صورة)
0
آخر الأخبار
12:04
الجزيرة: مظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بعزله وإجراء انتخابات مبكرة
آخر الأخبار
12:04
الجزيرة: مظاهرة أمام منزل نتنياهو تطالب بعزله وإجراء انتخابات مبكرة
0
منوعات
11:41
قبل وفاته... رجل سبعيني مريض يطلب من الشرطة الحضور الى المستشفى: السر الذي كشفه لهم كان مرعبا!
منوعات
11:41
قبل وفاته... رجل سبعيني مريض يطلب من الشرطة الحضور الى المستشفى: السر الذي كشفه لهم كان مرعبا!
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
تقارير نشرة الاخبار
15:25
مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا
تقارير نشرة الاخبار
14:02
ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية
تقارير نشرة الاخبار
13:59
الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:50
للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود
تقارير نشرة الاخبار
13:34
ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية
تقارير نشرة الاخبار
13:32
بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أميركا ترد بعد 6 أيام... أين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:27
أميركا ترد بعد 6 أيام... أين؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
04:49
تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
اقتصاد
04:49
تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية
2
فنّ
04:23
الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور
فنّ
04:23
الموت يفجع كريستينا زوجة ايلي صعب جونيور
3
خبر عاجل
13:38
قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3
خبر عاجل
13:38
قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3
4
صحف اليوم
00:30
مصادر رسمية لبنانية لـ "الجمهورية" : انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني هو من سابع المستحيلات
صحف اليوم
00:30
مصادر رسمية لبنانية لـ "الجمهورية" : انسحاب حزب الله الى شمال الليطاني هو من سابع المستحيلات
5
منوعات
09:37
انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)
منوعات
09:37
انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)
6
فنّ
04:53
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)
فنّ
04:53
معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)
7
منوعات
13:03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
منوعات
13:03
تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!
8
فنّ
05:26
شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)
فنّ
05:26
شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More