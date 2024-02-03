مسؤولان أميركيان: الولايات المتحدة تقصف أهدافا مرتبطة بإيران في اليمن

أعلن مسؤولان أميركيان لرويترز أن الولايات المتحدة شنت سلسلة من الضربات على أهداف مرتبطة بإيران في اليمن اليوم السبت في ثاني يوم من عملياتها الانتقامية على ما يبدو ردا على مقتل جنود أمريكيين في هجوم الأسبوع الماضي. ولم يقدم المسؤولان تفاصيل.