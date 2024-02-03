بريطانيا تعلن مشاركتها في ضربات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن

أعلنت بريطانيا أنها شاركت في موجة ثالثة من "الضربات المتناسبة والمستهدفة" على أهداف تابعة لجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.



وقال وزير الدفاع جرانت شابس في بيان: "شاركت القوات الجوية الملكية في موجة ثالثة من الضربات المتناسبة والمستهدفة على أهداف عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن".

وأضاف: "تحركنا جنبا إلى جنب مع حلفائنا الأمريكيين، بدعم من العديد من الشركاء الدوليين ومن منطلق الدفاع عن النفس وبما يتفق مع القانون الدولي".