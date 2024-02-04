الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إرجاء الانتخابات الرئاسية السنغالية

أخبار دولية
2024-02-04 | 01:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إرجاء الانتخابات الرئاسية السنغالية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إرجاء الانتخابات الرئاسية السنغالية

ألغى الرئيس السنغاليّ ماكي سال مرسومًا كان قد حدّد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية، في 25 شباط.

 

وكان قد شكّل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين، في المجلس الدستوريّ يُشكّك، في نزاهتهما في شأن ملف الانتخابات.

     

وقال سال في خطاب للأمة: "وقعت مرسومًا في الثالث من شباط يلغي مرسوم 26 تشرين الثاني 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط 2024.”

     

وأضاف: "سأطلق حوارًا وطنيًا مفتوحًا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة.”

 

وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين. 

     

وجاء إعلانه، قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسيّ.

آخر الأخبار

أخبار دولية

الانتخابات

الرئاسية

السنغالية

LBCI التالي
حرائق في تشيلي ووقوع عدد من القتلى
فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيّ في كارولاينا الجنوبية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
10:08

الرئيس السنغالي يعلن إرجاء الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 الحالي حتى إشعار آخر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2024-01-30

الجميع ينتظر الرد الاميركيّ.. فكيف سيؤثر على الانتخابات الرئاسية الاميركيّة؟

LBCI
أخبار دولية
2024-01-17

المعارضة تطالب بـ"إلغاء" الانتخابات الرئاسية في جزر القمر

LBCI
أخبار دولية
2024-01-16

بكين تعلن استدعاء سفير الفيليبين بسبب تصريحات بشأن الانتخابات الرئاسية في تايوان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
04:25

عدد من الضحايا في قطاع غزة تحت الركام وفي الطرقات ... كم بلغ عدد القتلى؟

LBCI
أخبار دولية
02:52

تحطّم طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة التركية

LBCI
أخبار دولية
02:45

ارتفاع في عدد القتلى في هجوم اوكرانيّ

LBCI
أخبار دولية
01:18

حرائق في تشيلي ووقوع عدد من القتلى

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
علوم وتكنولوجيا
2024-01-30

اكتشاف ثوري في عالم الأمراض المستعصية... دراسة ترجح اكتشاف "إكسير الحياة" ووداع الشيخوخة!

LBCI
صحف اليوم
00:34

ماروني للانباء الكويتية: يسعون إلى الهيمنة على الورقة اللبنانية إقليميًا ودوليًا 

LBCI
موضة وجمال
2024-01-30

وفاة والدة نجمة عالمية بعد صراع مع مرض السرطان (صورة)

LBCI
منوعات
2023-07-31

"رجل متعدد المواهب"... نجل نجم كرة السلة ليبرون يعزف على البيانو بعد مغادرته المستشفى (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
00:58

اصطدام سيارتين وهبوط إحداهما في النهر في الكرنتينا بسبب قوّة الضربة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

ايران تقصي اليابان... وتتأهل الى الدور نصف النهائي لكأس آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

الإتحاد اللبناني لكرة السلة يطلق بطولة المدارس بنسختها الثانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

للمرة الأولى في العالم العربي... فنانون عالميون يحيون مهرجان أبوظبي!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ابرهيم عبد المنعم مزارع التبغ... قصة صمود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

بخلاف اليومين الماضيين... حماوة في المواجهة سُجلت في الجبهة الجنوبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الأزمة في البحر الأحمر... خسائر تبدأ في الصين ولا تنتهي في أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

زحمة موفدين في تل أبيب... ماذا عن صفقة الأسرى؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
04:49

تعميمان لمصرف لبنان... اجراءات اسنثنائية لتسديد الودائع بالعملات الاجنبية

LBCI
خبر عاجل
13:38

قطر تتأهل الى الدور نصف النهائي من كأس آسيا لكرة القدم 2023 بعد فوزها على أوزبكستان بركلات الترجيح بنتيجة 2-3

LBCI
منوعات
09:37

انتقادات لاذعة طالت ممثلة للممارستها التمارين الرياضية وهي "عارية"... ولكن هذا ما حدث بالفعل! (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:25

مَن هم المستفيدون من التعميم 166؟ وما هي الشروط لذلك؟

LBCI
منوعات
13:03

تحولت من ممرضة الى نجمة أفلام إباحية... سيدة في الـ40 من عمرها غيرت نمط حياتها: هذا ما يفعله زوجي خلال التصوير!

LBCI
فنّ
04:53

معايدة رومانسيّة من كميل أبي خليل إلى زوجته ماريتا الحلاني (صورة)

LBCI
منوعات
13:14

جريمة مرعبة وموقّعة... العثور على أربع جثث على الطريق في هذا البلد وما حُفر على جبهات الضحايا مخيف! (صور)

LBCI
فنّ
05:26

شريهان تزور المتحف المصري الكبير... شاهدوا كيف أصبحت (صور)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More