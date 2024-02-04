إرجاء الانتخابات الرئاسية السنغالية

ألغى الرئيس السنغاليّ ماكي سال مرسومًا كان قد حدّد بموجبه موعد الانتخابات الرئاسية، في 25 شباط.

وكان قد شكّل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين، في المجلس الدستوريّ يُشكّك، في نزاهتهما في شأن ملف الانتخابات.

وقال سال في خطاب للأمة: "وقعت مرسومًا في الثالث من شباط يلغي مرسوم 26 تشرين الثاني 2023 والذي يحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 شباط 2024.”

وأضاف: "سأطلق حوارًا وطنيًا مفتوحًا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة.”

وعزا سال قراره للتحقيق مع القاضيين.

وجاء إعلانه، قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسيّ.