عدد من الضحايا في قطاع غزة تحت الركام وفي الطرقات ... كم بلغ عدد القتلى؟

أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27365 قتيلاً غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول.



وتشمل الحصيلة الجديدة مقتل 127 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أصيب نحو 66630 شخصا منذ اندلاع الحرب.



وأشارت الوزارة إلى أن "عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات"، مؤكدة أن "الاحتلال الاسرائيلي يمنع طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول اليهم".