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رئيس الحشد الشعبي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق

أخبار دولية
2024-02-04 | 05:07
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رئيس الحشد الشعبي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق
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رئيس الحشد الشعبي يطالب بانسحاب القوات الأجنبية من العراق

طالب رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بانسحاب القوات الأجنبية المنتشرة في العراق في إطار التحالف الدولي المناهض للجهاديين، وذلك خلال تشييع مجموعة من مقاتلي فصائل مسلحة موالية لإيران قتلوا في ضربات أميركية.
     
واعتبر الفياض أن "استهداف الحشد الشعبي لعب بالنار"، محذرا "كل من له بصيرة أن لا يكرر هذه العملية".
     
وتابع الفياض "نشد علي يد رئيس الوزراء بأن يقوم بكل ما عليه من أجل الدفاع عن سيادة وكرامة العراق (...) ولن يكون ذلك الا بمغادرة هذه القوات لأرض العراق وتطهير أرض العراق من كل وجود اجنبي"، في اشارة للتحالف الدولي لمكافحة الجهاديين.

أخبار دولية

رئيس الحشد الشعبي

العراق

التحالف الدولي

أميركا

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