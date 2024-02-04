نائب وزير الخارجية الروسي في سيول بعد خلاف حول كوريا الشمالية

يزور نائب وزير الخارجية الروسي اندريه رودينكو سيول، وفق ما اعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية الأحد، وذلك بعد تصعيد كلامي بين البلدين في شأن كوريا الشمالية.



والتقى المسؤول الروسي المكلف شؤون آسيا-المحيط الهادىء نظيره الكوري الجنوبي شونغ بيونغ-وون الجمعة، وناقش معه الحرب في أوكرانيا والقضايا الثنائية، بحسب بيان للخارجية الكورية الجنوبية.



وعبّر المسؤول الكوري الجنوبي عن انتقادات بلاده للتعاون العسكري المتنامي بين موسكو وبيونغ يانغ، وحض روسيا على القيام بـ"أفعال مسؤولة"، وفق البيان.



وتأتي زيارة رودينكو بعد تصريح للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اعتبرت فيه أن تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية "يرجع في المقام الأول إلى السياسة الوقحة للولايات المتحدة وحلفائها، بما فيها جمهورية كوريا واليابان"، في إشارة إلى الاسم الرسمي لكوريا الجنوبية.



وأضافت أن سيول "لا تدرك على ما يبدو أن الوضع القيادي للولايات المتحدة أصبح شيئا من الماضي"، وأن كوريا الجنوبية "قد يتبين أنها ليست أكثر من ورقة مساومة صغيرة في الألعاب الجيوسياسية لواشنطن".



واستدعت كوريا الجنوبية السبت سفير روسيا للاحتجاج على تصريحات وصفتها بأنها "فظة وجاهلة".