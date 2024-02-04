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لقاء جمع وزيري الخارجية الفرنسي والمصري... شكري: للدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع
أخبار دولية
2024-02-04 | 06:26
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لقاء جمع وزيري الخارجية الفرنسي والمصري... شكري: للدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع
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لقاء جمع وزيري الخارجية الفرنسي والمصري... شكري: للدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع
بحث وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورنيه، في إطار جولته على عدد من دول المنطقة، مع نظيره المصري سامح شكري في القاهرة العلاقة بين البلدين وسبلِ تعزيزها.
وثمّن شكري العلاقة التاريخية مع فرنسا، متمنياً العمل سوياً للدفع بالعلاقات نحو آفاق اوسع.
ورأى أن التطورات في المنطقة تنذر بتفاقم الوضع والانزلاق إلى صراع أوسع.
أما وزير الخارجية الفرنسي فرفض من جهته أي تهجير لسكان قطاع غزة، معتبرا أن الوضع هنتك مأساوي والاحتياجات ملحة.
وشدد على أن قطاع غزة يجب أن يكون جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.
أخبار دولية
وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية المصرين فرنسا
مصر
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