حماس تندد بالقصف الأميركيّ البريطانيّ على اليمن

دانت حركة حماس الإسلامية الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن.

وحذّرت من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار.

وقالت الحركة في بيان: "ندين بشدة القصف الأميركي البريطاني على الجمهورية اليمنية، ونعده اعتداءً سافراً على سيادة دولة عربية شقيقة، وتصعيداً سيجر المنطقة إلى مزيد من الاضطراب وعدم الاستقرار الذي تتحمل واشنطن والاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن تداعياته.”

ودعت الحركة جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى اتخاذ موقف حاسم من العدوان الأميركيّ، الذي ينتهك سيادة دولنا العربية.