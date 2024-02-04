زيلينسكي يعلن أنه زار بلدة روبوتين على الجبهة الجنوبية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد أنه تفقد القوات في بلدة روبوتين الواقعة على خط الجبهة الجنوبية والتي استعادتها كييف من القوات الروسية الصيف الماضي ولكنها تتعرض مجددا لهجوم عنيف.



واستعادت كييف هذه البلدة الصغيرة في منطقة زابوريجيا في آب من السنة الماضية في ما اعتبرته نجاحا كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.



ومنذ ذلك الحين، تعرضت روبوتين لهجوم بلا هوادة من قبل القوات الروسية، وهي واحدة من أبرز النقاط الساخنة على الجبهة الجنوبية.



وقال زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي "منطقة زابوريجيا. روبوتين. موقع اللواء الميكانيكي ال 65. تحدثت مع المدافعين وشكرتهم وقدمت مكافآت الدولة"، مضيفا "إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم".

