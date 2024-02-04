سوليفان عن اتفاق إطلاق الرهائن: الكرة بلمعب حماس

كشف مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان أن القضايا الإنسانية في غزة ستكون على رأس أولويات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته الحالية للشرق الأوسط.



واشار في مقابلة عبر "سي.بي.إس" إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإطلاق الرهائن المتبقين لديها خلال هدنة إنسانية يصب في مصلحة الولايات المتحدة، كاشفا أن الكرة في ملعب حماس فيما يتعلق باقتراح الرهائن.



وشدد مستشار الأمن القومي الاميركي من جهة أخرى على أن الولايات المتحدة تعتزم شن مزيد من الضربات على الجماعات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط.



وفي السياق، أكد سوليفان أنه سيكون هناك مزيد من الإجراءات في الرد الأميركي على مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن الأسبوع الماضي لكنه لم يصف الضربات الأمريكية بأنها حملة عسكرية مفتوحة.



وقال: "ما حدث يوم الجمعة كان بداية ردنا وليس نهايته، وسيكون هناك مزيد من الخطوات بعضها مرئي وبعضها ربما

غير مرئي... لن أصفها بأنها حملة عسكرية مفتوحة".