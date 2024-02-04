نتانياهو يرد على انتقادات بن غفير للدعم الأميركي

رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد على انتقادات الوزير اليميني المتشدد إيتمار بن غفير لما اعتبره مساعدات غير كافية تقدمها واشنطن للدولة العبرية في حربها ضد حماس في قطاع غزة.



وكان وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قد صرح لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الرئيس الأميركي جو بايدن لم يقدم الدعم الكافي لإسرائيل.



وقال للصحيفة في مقال نشر الأحد "بدلا من أن يقدم لنا دعمه الكامل ينشغل بايدن في تقديم المساعدات الإنسانية والوقود (لغزة) الذي يذهب لحماس".



واضاف الوزير اليميني "لو كان (الرئيس الاميركي السابق دونالد) ترامب في السلطة لكان سلوك الولايات المتحدة مختلفا تماما".

