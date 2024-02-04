رئيس تشيلي: عدد قتلى حرائق الغابات يقفز إلى 64 ومرشح للارتفاع

أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريك اليوم، أن عدد قتلى حرائق الغابات المستعرة في البلاد ارتفع إلى 64 وإنه مرشح للارتفاع.



وقال في خطاب أذاعه التلفزيون: "نعلم أن هذا العدد سيزيد، سيرتفع كثيرا".