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وزيرة الخارجية: كندا ستفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية وقادة حماس
أخبار دولية
2024-02-04 | 12:43
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وزيرة الخارجية: كندا ستفرض عقوبات على مستوطنين بالضفة الغربية وقادة حماس
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يحرضون على العنف في الضفة الغربية وعقوبات جديدة على قادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وكانت الولايات المتحدة اتخذت إجراء مماثلا، إذ فرضت يوم الخميس عقوبات على أربعة إسرائيليين متهمين بالتورط في أعمال عنف في الأراضي المحتلة.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة الكندية اليوم، قالت جولي إن بعض المستوطنين "ستُفرض عليهم عقوبات... وسنفرض كذلك عقوبات جديدة على قادة حماس".
وأضافت بينما كانت تتحدث من أوكرانيا: "نعمل بجد على ذلك... وفي أثناء وجودي بأوكرانيا أتأكد من أنه يتم تنفيذ العمل في أوتاوا وأتطلع إلى إصدار إعلان قريبا".
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أعلن الجمعة أنه يدرس فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية.
أخبار دولية
كندا
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