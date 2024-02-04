الولايات المتحدة تريد تصعيد الحرب أو لا تريد..ماذا يقول أبرز المطلعين على السياسة الأميركية؟

فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيّ في كارولاينا الجنوبية

فوز بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطيّ في كارولاينا الجنوبية

القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخًا كان مجهزًا للإطلاق على السفن في البحر الأحمر